Protesta pro Pal interrompe una seduta del Consiglio comunale a Milano: “Complici del genocidio, vergognatevi”

Oggi pomeriggio alcuni attivisti pro Pal hanno fatto irruzione nell’aula del consiglio comunale di Milano srotolando bandiere palestinesi e gridando “Palestina Libera” e “Stop al genocidio”. I manifestanti hanno avuto un piccolo diverbio con un consigliere della maggioranza.

Fonte video: Bds Milano

Nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 18 settembre, alcuni attivisti pro Palestina hanno fatto scoppiare una protesta all'interno nell'aula di Palazzo Marino dove si stava tenendo il Consiglio comunale di Milano. Un piccolo gruppo di manifestanti seduti nei posti del pubblico ha dispiegato bandiere palestinesi e ha interrotto la seduta gridando "Palestina libera" e "Stop al genocidio".

Altri attivisti hanno anche urlato all'aula: "Interrompete i rapporti con la città di Tel Aviv perché è una vergogna alcuni Comuni lo hanno già fatto, dovete vergognarvi. Siete complici del genocidio". Come si vede nei video che hanno ripreso la protesta, le frasi degli attivisti hanno suscitato la reazione di un consigliere della maggioranza, Gianmaria Radice dei Riformisti, che si è avvicinato ai manifestanti e ha risposto loro: "Siete degli anti democratici, siete come gli studenti di Pisa". Il riferimento è all'incursione di studenti pro Pal nell'aula dell'università di Pisa durante la lezione del professore Rino Casella, docente di diritto comparato, che durante l'occupazione sarebbe stato aggredito fisicamente nel tentativo di fermare i manifestanti.

Dopo un attimo di confusione in aula, alcuni consiglieri del Pd e di Europa Verde si sono avvicinati ai manifestanti, spiegando che proprio in questi giorni stanno raccogliendo le firme per un ordine del giorno che chiede al Comune di interrompere i rapporti con Tel Aviv, con cui Milano è gemellata, e che in generale condanna quello che sta avvenendo nella Striscia. Un documento che verrà discusso prossimamente in aula.