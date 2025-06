Tredicenne morta dopo uno schianto a 150 km/h, la corsa ripresa su TikTok: a processo il guidatore di 23 anni

video suggerito

Frame del video registrato poco prima dello schianto e pubblicato sui social

Verrà processato con giudizio immediato Massimo Fusi, 23enne di Lecco che la notte di venerdì 10 gennaio si trovava alla guida della Bmw Serie 1 che si è schiantata lungo la Statale 36 di Abbadia Lariana: nell'impatto ha perso la vita la passeggera che viaggiava sui sedili posteriori, la 13enne J.A., mentre sono rimasti illesi il conducente e l'amico 19enne accanto a lui.

Troppo evidenti le prove a suo carico, tra cui un video pubblicato sui social dal 19enne (proprietario della macchina). Un filmato girato pochi secondi prima dell'incidente dove si vede chiaramente il contachilometri dell'auto segnare i 150 km/h, mentre l'abitacolo è pieno di bottiglie di alcol vuote.

Secondo i rilievi della polizia, la Bmw grigia stava percorrendo il rettilineo della Provinciale 72 del lago di Como, prima del tunnel di innesto alla Statale 36, quando il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, andando in testacoda e poi impattando violentemente contro uno dei parapetti in cemento che fiancheggiano quel tratto della provinciale.

Il 23enne, che stava guidando la macchina dell'amico accanto a lui, ammetterà di aver bevuto parecchio. Mentre il passeggero ha spiegato di non ricordare niente di quel momento: "Ero su TikTok, non mi sono accorto di quello che stava succedendo". I tre, quella sera, sarebbero dovuti solo andare a cena al McDonald's di Lecco. Poi il giro per bar a bere, e le corse in macchina immortalate con il telefonino. Fino allo schianto che ridurrà in fin di vita la 13enne, estratta in coma dopo aver riportato più traumi nel testacoda; gli altri due passeggeri, invece, usciranno praticamente illesi dall'auto.