“Tre uomini ci hanno seguito con l’auto e poi ci hanno sbarrato la strada”: il racconto di due donne Sono state seguite da un auto grigia mentre facevano ritorno a casa nel Varesotto. Gli sconosciuti si sono allontanati solo dopo l’arrivo del figlio di una delle due donne.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti da due donne di Arcisate, in provincia di Varese, nella notte di qualche giorno fa. Hanno raccontato di essere state inseguite da tre uomini mentre facevano ritorno a casa dopo una serata trascorsa insieme.

Due donne inseguite in auto

Intorno alla mezzanotte le due amiche si trovavano in auto all'uscita della tangenziale che conduce nel centro del paese della Valceresio quando si sono accorte della presenza di una vettura lunga e grigia con all'interno tre uomini. Come raccontato da una delle due donne a La Prealpina, arrivando nei pressi del parcheggio di casa la macchina si è messa di traverso per bloccare il passaggio pedonale verso l'abitazione.

La donna ha tentato di scendere, ma è stata bloccata dall'amica che le ha urlato di risalire in auto. Per il timore di una reazione da parte di quegli sconosciuti ha spinto sull'acceleratore e si è diretta verso la frazione di Velmaio.

I tre uomini hanno proseguito l'inseguimento accendendo gli abbaglianti per infastidire la guida della donna. Dopo poco gli inseguitori avrebbero fatto perdere le proprie tracce, ma appena le amiche hanno tentato di invertire la marcia sarebbero ricomparsi alle loro spalle aggirandosi con l'auto intorno a casa.

Il figlio della donna ha messo in fuga i tre uomini

In soccorso delle due amiche è intervenuto uno dei figli che dopo essere stato avvertito al telefono della situazione è sceso in strada con il suo cane di grossa taglia. L'arrivo dell'uomo è servito da deterrente e la vettura con i tre inseguitori si è subito allontanata.

La vicenda si è conclusa con un grande spavento, soprattutto perché le due donne non si spiegano il motivo dell'inseguimento. Negli istanti immediatamente successi all'accaduto non è stata sporta alcuna denuncia, ma le vittime di questa disavventura hanno spiegato di volersi presto rivolgere alle forze dell'ordine.