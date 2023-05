Tre uomini accoltellano un clochard 18enne a Milano e gli rubano il telefono Un clochard 18enne è stato soccorso nella notte tra giovedì e venerdì 26 maggio dal 118. Con una ferita a un gluteo, il ragazzo ha raccontato di essere stato accoltellato da tre uomini che gli hanno rubato il telefono.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Un ragazzo di 18 anni è stato aggredito nella notte tra giovedì e venerdì 26 maggio a Milano da tre uomini. Questi lo avrebbero prima minacciato e poi accoltellato per portargli via il cellulare. Il 18enne è stato soccorso dai sanitari del 118 e, dopo essere stato medicato all'ospedale San Carlo, ha raccontato tutto alla polizia.

L'aggressione sarebbe avvenuta in via Cesare Correnti in zona Colonne. Lì il 18enne, che è senza fissa dimora e di origini egiziane, ci passa le notti. Intorno alle 2:30 in tre si sono avvicinati a lui. Descritti come italiani, lo avrebbero minacciato con un coltello e poi ferito a un gluteo con la lama.

Dopo averlo atterrato, gli hanno preso il telefono, uno smartphone di marca Huawei di modesto valore, e sono scappati facendo perdere le loro tracce. Un equipaggio del 118 è intervenuto per prestare i primi soccorsi al 18enne e hanno deciso di accompagnarlo in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo.