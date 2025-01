video suggerito

Tre ragazzi finiscono in un canale con l'auto e restano intrappolati: chi era il 22enne morto nell'impatto Nella mattina di ieri 18 gennaio alle 5.30 a Magherno, in provincia di Pavia, un'auto con a bordo tre ragazzi è finita in un canale a lato della strada: purtroppo è morto il 22enne Billy Owell Cardenas Varas.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Gravissimo incidente nella mattina di ieri 18 gennaio alle 5.30 a Magherno, in provincia di Pavia. Un'auto è finita fuori strada cadendo in un canale: nell'impatto è morto il 22enne Billy Owell Cardenas Varas. Il giovane, nato in Italia e di origine ecuadoriana, abitava a Villanterio, sempre nel Pavese. Ora si sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

Dalle prime informazioni, l'auto era guidata da un amico di 25 anni, suo compaesano e anche lui di nazionalità ecuadoriana. I due amici stavano riaccompagnando a casa, a Magherno, la fidanzata del 25enne, ovvero una ragazza di 20 anni. La giovane si trovava sul sedile lato passeggero, a fianco del guidatore.

In pochi secondo l'auto è uscita fuori strada, ha abbattuto un manufatto in cemento ed è finita in un canale. Per diversi minuti i ragazzi sono rimasti intrappolati nell'auto. Ad accorgersi quello che stava accadendo è stato 30 minuti dopo un cacciatore che stava passando in zona.

Purtroppo quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso per il 22enne. I suoi due amici invece sono stati portati in ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, loro non sono in pericolo di vita. Spetta ora agli agenti della polizia locale capire nel dettaglio cosa sia accaduto e ricostruire quindi l'esatta dinamica del grave incidente.