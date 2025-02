Chi erano Cinzia Venturini e Oussama Ikrame, morti in uno schianto frontale tra auto in provincia di Pavia

video suggerito

(Immagine di repertorio)

Si chiamavano Cinzia Venturini e Oussama Ikrame le vittime che questa mattina hanno perso la vita nell'incidente avvenuto nei pressi di Vigevano, in provincia di Pavia. Entrambi stavano andando al lavoro in automobile, quando le loro due macchine, una Hyundai con a bordo la 52enne e una Panda gialla guidata dal 29enne, si sono scontrate frontalmente.

Venturini era residente a Cassolnovo e al momento dell'incidente stava raggiungendo il panificio dove lavorava, a Gravellona. Ikrame era di origine marocchina ma risiedeva a Cilavegna. Anche lui era diretto verso il suo posto di lavoro e andava nella direzione opposta, verso Cassolnovo.

L'incidente è avvenuto all'alba di oggi, sabato 15 febbraio, attorno alle 6:40, sul rettilineo della strada provinciale 192, che collega Cassolnovo e Gravellona Lomellina, due comuni nei pressi di Vigevano, in provincia di Pavia. Dopo lo schianto frontale la Hyundai della donna si è ribaltata nel campo vicino alla strada. Gli automobilisti arrivati subito dopo hanno chiamato i soccorsi, che sono arrivati sul posto con due ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso. Per l'uomo, morto sul colpo, non c'è stato nulla da fare. La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118, ma anche lei è deceduta prima del trasferimento in ospedale.

Non si sa ancora con precisione che cosa abbia causato lo schianto. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e hanno riscontrato una leggera foschia, una visibilità discreta e ghiaccio sull'asfalto.