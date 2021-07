Tre positivi al Covid al concerto di Mecna dell’1 luglio al Carroponte: “Chi c’era faccia il tampone” Sono state rilevate tre persone positive al Covid-19 che avevano partecipato al concerto di Mecna al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano). A darne notizia è l’Agenzia per la tutela della salute di Milano. Al momento non sono state rilevate positività alle varianti. Ats, oltre ad avere attivato il tracciamento, invita tutti i partecipanti a sottoporsi al tampone.

A cura di Ilaria Quattrone

Il Carroponte (Fonte: Facebook)

Sono state trovate tre persone positive al Covid-19 che il primo luglio si trovavano al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) al concerto del rapper Mecna. A darne notizia è l'Agenzia per la tutela della salute di Milano che in un comunicato stampa specifica che al momento non sono state rilevate varianti: "Una persona non è vaccinata mentre le altre due hanno ricevuto una dose di vaccino anti-Covid il 26 giugno".

Ats: Chi era presente faccia il tampone

Da Ats fanno sapere a Fanpage.it che le persone che hanno partecipato all'evento sono oltre un centinaio e che sono state attivate tutte le procedure di tracciamento. In collaborazione con la struttura infatti l'Agenzia ha contattato tutti coloro che erano presenti in quella data e che hanno lasciato un recapito telefonico. L'obiettivo è quello di invitarli a fare il tampone per rilevare eventuali positività: "Per precauzione, si invitano comunque coloro che erano presenti al Carroponte il primo di luglio a sottoporsi al test: a tal fine è possibile recarsi in uno dei punti tampone senza appuntamento e specificando la frequentazione della struttura nella data indicata". L'agenzia inoltre invita i cittadini che non risiedono a Milano e Lodi di rivolgersi all'Ats o all'Asl di competenza territoriale per fare il tampone.

Il concerto di Mecna andato sold out

In occasione della riapertura, il Carroponte aveva organizzato diversi concerti con ospiti d'eccezione: la prima a esibirsi in tre date (23, 24 e 25 giugno) era stata la cantante Emma Marrone. Subito dopo era stata la volta del rapper Mecna. Il concerto si è svolto l'1 luglio, data che era andata sold out, e poi il 2 luglio. Come tutte le strutture, anche quella di Sesto San Giovanni si è dovuta attenere alle disposizioni anti-Covid: numero degli spettatori limitato, distanziamento e controllo della temperatura all'ingresso.