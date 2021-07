Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 136 nuovi casi di Coronavirus su 35.845 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di giovedì 1 luglio 2021 diramato dal ministero della Salute. Diminuiscono sia i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sia quelli ricoverati in terapia intensiva, reparti in cui non si è registrato alcun nuovo ingresso. Uguale a ieri il numero dei decessi registrati in una giornata: 2 morti oggi, come ieri. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 33.782.

La situazione negli ospedali lombardi

Continua a migliorare la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono ricoverati 201 pazienti Covid, 17 in meno rispetto a ieri quando erano 218. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 49 degenti Covid, in calo di due pazienti rispetto a 24 ore fa quando erano 51. Aumentano i guariti/dimessi che hanno superato la malattia: sono complessivamente 797.737.

I contagi nelle province lombarde