Tre gemelle si laureano insieme con 110 e lode: la storia di Claudia, Roberta ed Elisa Claudia, Roberta ed Elisa Cornale sono tre gemelle che si sono laureate insieme con il massimo dei voti: una carriera universitaria sempre l’una al fianco dell’altra.

A cura di Giorgia Venturini

Sempre insieme anche quando si sono laureate con 110 e lode. Questa è la storia di tre gemelle, Claudia, Roberta ed Elisa Cornale: le prime due sono diventate dottoresse in magistrale in matematica, mentre Elisa in filologia moderna. Un traguardo che hanno condiviso insieme, come hanno sempre fatto per tutta la vita. La grande festa è stata poi con tutta la famiglia e gli amici.

Il loro percorso di studi

Tutte e tre hanno frequentato la stessa scuola fino al liceo, l'istituto scientifico della loro cittadina, il Bonsignori. Poi hanno proseguito i loro studi ancora una volta tutte insieme all'Università Cattolica a Brescia, decidendo però per due facoltà diverse: Claudia e Roberta – che sono gemelle omozigote, a differenza di Elisa – hanno scelto di rimanere in ambito scientifico, iscrivendosi alla Facoltà di Scienze matematiche e discutendo una tesi in Geometria. Elisa da sempre invece aveva una passione per le materie umanistiche.

Ora è la volta di pensare al futuro: Elisa – in un'intervista rilasciata alla Rai – ha detto di sperare in una carriera come insegnante, mentre le due matematiche puntano a un impiego in un'azienda. Si vedrà ma quello che è certo è che saranno sempre insieme.

Claudia e Roberta si laureano insieme anche due anni fa

Claudia e Roberta si erano laureate anche già lo stesso giorno due anni fa, portando a termine la laurea triennale. "Ci siamo sempre preparate insieme a ogni esame", hanno raccontato le due gemelle in un'intervista di due anni fa. Poi hanno svelato che il segreto del loro successo accademico è stato sempre l'aver "fatto squadra". E già nel 2021 avevano precisato: "Se verremo assunte dalla stessa azienda? Sinceramente non ci ho ancora pensato, ci troviamo bene insieme, però magari in futuro anche fare cose un po' diverse andrà bene", scherza Roberta.