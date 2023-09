Le tre gemelle che si laureano lo stesso giorno: “Felicità è condividere con le proprie sorelle” Claudia, Roberta ed Elisa Cornale sono le gemelle che si sono laureate insieme all’Università Cattolica di Brescia. “È stato particolarmente emozionante aver avuto la possibilità di condividere la proclamazione con le proprie sorelle”

Il 26 settembre resterà sicuramente un giorno da ricordare, per la famiglia Cornale. Un momento speciale, quello in cui le tre figlie gemelle Claudia, Elisa e Roberta, 24 anni, hanno condiviso l'ennesima tappa della loro vita. Oltre alla nascita, la scuola e le amicizie, adesso, arriva infatti anche la corona d'alloro: si sono laureate lo stesso giorno le tre neodottoresse dell'Università Cattolica di Brescia, in Matematica Claudia e Roberta e in Lettere Moderne l'altra sorella Elisa.

Oggi le sorelle commentano insieme questo traguardo. "Il momento più significativo è stato sicuramente quello della proclamazione, ossia il momento in cui ci siamo rese conto di essere arrivate al traguardo del nostro percorso universitario", hanno raccontato le tre, che vivono a Redemello (Brescia). Ma la vera gioia, in fondo, è un'altra. "Per ognuna di noi è stato particolarmente emozionante aver avuto la possibilità di condividere quell’attimo di grande soddisfazione e felicità con le proprie sorelle”. Con tanto di 110 e lode per tutte. O meglio 330 e lode, sotto gli occhi di mamma Emanuela e papà Germano, titolari di un’impresa artigianale di tornitura della zona.

"Il percorso di studi è sempre stato comune, per tutte e tre, e non c'è mai stata competizione tra noi. Viviamo in un piccolo paese, è stato naturale", hanno spiegato le sorelle ai microfoni della Rai. E adesso? Elisa vorrebbe lavorare come insegnante di lettere nelle scuole medie o nei licei. Claudia e Roberta, al contrario, sperano in un futuro all'interno di un'azienda del settore finanziario. Sempre mano nella mano.