Sciatore scomparso sul ghiacciaio dello Stelvio: sospese le ricerche dopo tre giorni Dopo tre giorni di ricerche non si hanno più notizie del 58enne Antonio De Martino, scomparso lo scorso 26 ottobre dopo esser uscito per sciare sul ghiacciaio dello Stelvio.

A cura di Giorgia Venturini

Ancora nessuna traccia del turista disperso al Passo dello Stelvio, in Valtellina. Il 58enne Antonio De Martino lo scorso 26 ottobre era uscito per sciare sul ghiacciaio dello Stelvio quando però non ha fatto più ritorno in albergo. A lanciare l'allarme è stato proprio l'albergatore che si è subito preoccupato: sul ghiacciaio era in corso una bufera con vento forte. Cosa che ha reso difficile le immediate ricerche nella zona da parte del soccorso alpino.

Sospese le ricerche del soccorso alpino

Sul campo a cercare lo sciatore di Robecco sul Naviglio, nell’hinterland milanese, sono intervenuti i tecnici della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna del Cnsas, insieme con quattordici tecnici dell'Alto Adige, i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza delle Stazioni di Bormio e di Silandro, i Vigili del fuoco, gli elicotteri di Aiut Alpin e Sagf. In questi giorni le operazioni di ricerca sono andate avanti fino a sera senza risultato.

Nella giornata di ieri sabato 28 ottobre i tecnici del soccorso alpino in un post Facebook hanno fatto sapere: "In mattinata sono riprese le ricerche, impegnati altri sedici tecnici della VII Delegazione e del Soccorso alpino dell'Alto Adige (Solda, Trafoi e Tubre), il Sagf di Bormio e Silandro, i Vigili del fuoco, gli elicotteri dei Vvf e del Sagf. Nel pomeriggio, non avendo avuto riscontro positivo, in conseguenza delle nevicate dei giorni precedenti e del forte vento che ha alterato le tracce e semicoperto i crepacci, le ricerche sono state sospese".

Le nevicate degli ultimi giorni infatti non hanno potuto far altro che rendere difficile le operazioni di ricerca: i tecnici del soccorso alpino date le condizioni meteo non hanno potuto far altro che fermare le operazioni. Si spera che presto potranno riprendere.