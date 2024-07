Trasmette la partita di calcio Italia-Spagna e scoppia una rissa con coltelli: sospesa la licenza al bar

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Sospesa la licenza per 15 giorni al Colorado Cafè di San Giuliano Milanese. La decisione arriva dalla Questura di Milano dopo quanto accaduto il 20 giugno 2024: quella sera nel piazzale adiacente al bar è stato allestito un maxischermo dove veniva proiettato l’incontro di calcio “Euro 24” Italia-Spagna. Tutto senza che il titolare avesse chiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni. Durante la serata ci sono stati scontri tra due gruppi di persone di fazioni opposte, alcuni dei quali in possesso di armi da taglio.

Quella sera sul posto sono intervenuti i militari dei carabinieri della Tenenza di San Giuliano Milanese insieme ai colleghi del Comando Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese: un giovane è stato trasportato in ospedale riportando una prognosi di sette giorni a causa delle ferite riportate durante gli scontri. Tutto è avvenuto nel locale di in via F.lli Cervi a San Giuliano Milanese.

Ieri venerdì 19 luglio i carabinieri hanno notificato la sospensione alla titolare dell’esercizio pubblico. Come deciso dal Questore di Milano Bruno Megale: "L’art. 100 del T.U.L.P.S. prevede che il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini".