Travolto da un’auto in contromano nel Bresciano: il 24enne è in coma

Sono ancora gravissime le condizioni del 24enne travolto da un’automobile in contromano a San Felice del Benaco, comune in provincia di Brescia. È ricoverato in Rianimazione e gli è stato indotto il coma.

(immagine di repertorio)

Sono ancora gravissime le condizioni del ragazzo di 24 anni che ieri, domenica 3 agosto 2025, è stato travolto da un'automobile contromano a San Felice del Benaco, sul lago di Garda, in provincia di Brescia. Stando alle informazioni ricevute oggi, gli è stato indotto il coma ed è ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Il 24enne era in sella alla sua moto insieme a un amico di 23 anni, anche lui ricoverato in ospedale ma in condizioni meno gravi. A un certo punto, un'automobile, alla cui guida c'era un cinquantenne, è arrivata contromano nella strada di via Benaco che si collega con piazza di Portese. Ha quindi travolto la moto. L'impatto è stato molto violento tanto che il 24enne, che era alla guida, è stato sbalzato dalla sella ed è finito a terra. Ha riportato traumi gravissimi.

Gli operatori sanitari del 118 lo hanno trasferito in ospedale in codice rosso con un elicottero. Non è chiaro che tipo di traumi possa avergli causato la caduta, ma di certo nulla di lieve. E infatti, come scritto precedentemente, i medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di Rianimazione e di indurgli il coma. Nel frattempo proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di Salò. Sicuramente verrà vagliata la posizione del cinquantenne che guidava, considerato infatti che avrebbe svolto una manovra in contromano. Un'azione che ha messo a repentaglio sia la sua vita, che quella dei due giovani.