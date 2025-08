Incidente stradale a San Felice del Benaco, auto contromano investe due moto: grave un 24enne

Un incidente gravissimo è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, domenica 3 agosto, a San Felice del Benaco, comune di appena tremila abitanti della provincia di Brescia, che si trova sul lago di Garda. Un'automobile avrebbe compiuto una manovra in retromarcia e avrebbe così falciato due moto. Un ragazzo di 24 anni sarebbe in gravissime condizioni. Sul posto i soccorsi.

Sono pochissime le informazioni relative all'accaduto. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 13.30. L'automobile sarebbe uscita contromano dalla piazza di Portese e avrebbe così investito le due motociclette. Su una delle due ci sarebbe stato un ragazzo di 24 anni, che ha riportato ferite molto gravi. Sono stati chiamati subito i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), non appena ha ricevuto la segnalazione, ha inviato immediatamente gli operatori sanitari del 118.

Il ferito più grave era il ragazzo di 24 anni che, una volta stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso e d'urgenza all'ospedale Civile di Brescia con un elicottero, che è decollato da Verona. Non si sa ancora se sia o meno in pericolo di vita. Un altro ragazzo ha riportato lievi ferite ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo. Nel frattempo, sul posto, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Salò, che hanno svolto tutti i rilievi del caso e stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Ovviamente saranno accertate tutte le responsabilità.