Finge di buttarsi sotto le auto con gli amici e viene investito: grave un 27enne

Un 27enne è stato investito da un’auto nella notte tra 23 e 24 agosto a Gardone Riviera (Brescia). Stando alle testimonianze, il ragazzo stava simulando con gli amici di gettarsi sotto i veicoli in transito quando è stato travolto.

Immagine di repertorio

Un 27enne è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia nelle prime ore di oggi, domenica 24 agosto, perché coinvolto in un incidente stradale a Gardone Riviera (in provincia di Brescia). Secondo quanto ricostruito finora dai carabinieri della Compagnia di Salò, il ragazzo sarebbe stato investito da un'auto mentre si trovava in compagnia di alcuni amici. Il gruppo di giovani poco più che ventenni, probabilmente in stato di ebbrezza, stava simulando di gettarsi sotto i veicoli in transito, quando un'auto ha effettivamente investito uno di loro. Il 27enne si trova ora ricoverato in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Come riportato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), i soccorsi sono stati allertati intorno alle 2 della notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto. Sul posto, lungo la strada Gardesana, sono intervenuti i sanitari con ambulanza, automedica e con l'elisoccorso, insieme alla polizia stradale bresciana e una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Salò.

I militari hanno identificato un gruppo di ragazzi e hanno ascoltato le loro testimonianze per ricostruire quando accaduto. Stando a quanto emerso, pare che i giovani, tutti poco più che ventenni, stessero giocando a far finta di gettarsi sotto i veicoli in transito lungo la strada quando all'improvviso uno di loro è stato travolto all'altezza di una struttura alberghiera. Si tratterebbe di un 27enne di nazionalità irlandese.

Il ragazzo è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Civile di Brescia in elicottero. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Soccorso anche un 53enne, probabilmente l'uomo che era alla guida dell'auto coinvolta, trasportato in codice verde all'ospedale di Gavardo.