Sale sul tettuccio di una Panda in corsa guidata da un amico, ma cade: gravissimo un 23enne

Un 23enne è ricoverato in ospedale in pericolo di vita dopo essere caduto dal tettuccio di una Fiat Panda in corsa. Al volante c’era un suo amico e stavano girando per le strade di Esine (Brescia) registrando alcuni video.

Un 23enne è ricoverato agli Spedali Civili di Brescia in condizioni gravissime in seguito a un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi, domenica 21 settembre. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il ragazzo si era messo sul tettuccio di una Fiat Panda insieme a un amico, mentre un terzo compagno aveva iniziato a guidare l'auto per le strade di Esine (in provincia di Brescia). Arrivati a una rotatoria, il 23enne che intanto stava filmando la scena con il cellulare è caduto rovinosamente a terra. Il giovane è ancora ricoverato in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Breno sono intervenuti in via Campassi a Esine intorno alle 5:30 del 21 settembre. A contattare il 112 sono stati due ragazzi che hanno spiegato che il loro amico era rimasto coinvolto in un incidente stradale ed era riverso a terra in stato di incoscienza. I sanitari hanno prestato le prime cure al 23enne, italiano, e con l'elisoccorso lo hanno trasportato con la massima urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove è ancora ricoverato in pericolo di vita.

Nel frattempo, i militari hanno ascoltato i due amici e hanno acquisito un video, realizzato proprio dal 23enne, in cui la dinamica di quanto accaduto è apparsa abbastanza chiara. Il ragazzo e un suo amico si era sdraiato sul tettuccio di una Fiat Panda, mentre il terzo componente del gruppo si era messo al volante e aveva iniziato a guidare per le strade della città. Arrivato in prossimità di una rotatoria, però, avrebbe accelerato facendo perdere la presa al 23enne che nel frattempo stava filmando tutto con il cellulare.

Gli amici del 23enne hanno dato l'allarme quando si sono resi conto che non riprendeva più conoscenza. Ora i carabinieri hanno avviato gli accertamenti tossicologici del caso e nelle prossime ore dovranno decidere, in accordo con il magistrato di turno, se prendere provvedimenti per quanto accaduto.