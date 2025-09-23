Ragazzo 23enne cade dal tettuccio di un’auto in corsa a Esine: indagata la fidanzata 19enne che guidava

La 19enne che guidava la Fiat Panda dalla quale è caduto un 23enne lo scorso 21 settembre a Esine (Brescia) è indagata per lesioni. La ragazza sarebbe anche la proprietaria del mezzo. Il ragazzo, intanto, è ricoverato ancora in prognosi riservata.

È indagata per lesioni gravi la 19enne che si trovava alla guida dell'auto dalla quale, all'alba di domenica 21 settembre, è caduto un ragazzo di 23 anni. Il giovane, che pare fosse il fidanzato della ragazza che era al volante, si stava filmando mentre si trovava sul tettuccio della Fiat Panda che girava per le strade di Esine (in provincia di Brescia). Arrivato in prossimità di una rotatoria, però, il 23enne avrebbe perso la presa finendo per impattare contro l'asfalto. Il 23enne si trova ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia e non è ancora considerato fuori pericolo.

I filmati registrati con gli smartphone dai ragazzi appena prima dell'incidente di via Cavassi sono stati acquisiti dai carabinieri della Compagnia di Breno e sono stati trasmessi in Procura. Stando a quanto ricostruito finora, l'incidente si è verificato intorno alle 5:30 del 21 settembre in via Cavassi a Esine. A bordo della Fiat Panda, di proprietà della ragazza di 19 anni, c'erano altri tre giovani, mentre il 23enne e un altro amico erano saliti sul tettuccio dell'auto.

I due si tenevano aggrappati ai portapacchi e filmavano l'impresa con i propri smartphone. Arrivati nei pressi di una rotatoria in via Cavassi, il 23enne avrebbe gridato alla fidanzata 19enne che guidava: "Vola amore, vola". La ragazza avrebbe accelerato e, così facendo, avrebbe fatto perdere la presa al 23enne che in un attimo è finito sull'asfalto.

Il 23enne, studente e lavoratore part-time residente a Esine, è stato soccorso dai sanitari intervenuti su chiamata proprio dei suoi amici. Il giovane è stato trasportato con la massima urgenza agli Spedali Civili di Brescia, dove è stato sottoposto a un intervento neurologico cui esiti non sono ancora prevedibili. In questo momento è ricoverato nel reparto di Rianimazione, con prognosi riservata. La 19enne risulta al momento unica indagata per quanto accaduto.