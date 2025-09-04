Perde il controllo dell’auto e si schianta contro cinque vetture: gravissimo un 19enne, ferite altre 5 persone

Sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente nella serata di ieri, mercoledì 3 settembre, a Brignano Gera d’Adda (Bergamo). Un 19enne, che si sarebbe schiantato con la sua Bmw contro le altre vetture, è ricoverato in condizioni gravissime in ospedale. Meno serie le ferite riportate dalle altre cinque persone coinvolte.

Un 19enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito a un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 3 settembre, nel territorio comunale di Brignano Gera d'Adda (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo Radiomobile di Treviglio, il ragazzo stava tornando a casa a bordo della sua Bmw quando, per ragioni ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo dell'auto all'altezza di una curva. Il 19enne si è schianto, quindi, contro cinque auto, terminando la corsa in un campo di mais e lasciando il motore della sua vettura in mezzo alla carreggiata. Il giovane è stato sottoposto a un intervento chirurgico e le sue condizioni sarebbero serie. Meno gravi le ferite riportate dalle altre cinque persone coinvolte.

L'incidente si è verificato intorno alle 19:30 del 3 settembre lungo la provinciale 128 a Brignano Gera, la strada che conduce a Castel Liteggio, frazione di Cologno al Serio. Il 19enne, residente proprio a Cologno al Serio, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro quando, in prossimità di una curva, avrebbe perso il controllo della sua Bmw. L'auto ha impattato prima contro una Ford C Max che arrivava dalla direzione opposta, distruggendone la fiancata destra, poi contro una Peugeot 207 su cui viaggiava una coppia con una donna incinta, una Volkswagen Golf e con i detriti una Fiat Panda.

La Bmw si è ribaltata sul fianco destro, perdendo il motore in mezzo alla carreggiata e terminando la corsa in un campo di mais. All'arrivo dei sanitari, intervenuti con tre ambulanze della Croce Rossa di Urgnano e Martinengo, due auto medicalizzate e l'elisoccorso da Bergamo, il 19enne era privo di sensi incastrato tra le lamiere. I vigili del fuoco, con due squadre da Treviglio e due da Dalmine insieme a un'unità cinofila, lo hanno estratto e affidato alle cure dei medici. Ora si trova ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Sono rimaste ferite anche altre cinque persone: tre donne di 27, 29 e 46 anni e due uomini di 28 e 57 anni. Sono stati trasportati tuti in codice verde e giallo negli ospedali di Treviglio, Papa Giovanni XIII e Gavazzeni di Bergamo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri del nucleo Radiomobile di Treviglio, che hanno raccolto le testimonianze e accertato la dinamica dell'incidente.