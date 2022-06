Travolta da un camion mentre attraversa la strada davanti alla chiesa: donna muore sul colpo Stava attraversando la strada davanti alla chiesa di Castellucchio (Mantova) quando 66 enne viene travolta da un camion. Originaria di Rivalta, la donna è morta sul colpo.

A cura di Enrico Spaccini

Via Roma di Castellucchio (Mantova)

Stava camminando lungo via Roma a Castellucchio, un comune in provincia di Mantova. Erano passate da poco le ore 10 di mercoledì 15 giugno quando Bice Bassi, arrivata a pochi metri dalla chiesa, è stata travolta da un mezzo pesante. Alla guida, un uomo di 46 anni. Allertati da alcuni passanti, i soccorritori del 118 hanno cercato di salvare la donna 66enne originaria di Rivalta. L'impatto, però, era stato talmente violento da ucciderla. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Sul posto sono poi arrivati anche i carabinieri, gli agenti della polizia locale e il sindaco di Castellucchio Romano Monicelli.

Le due ragazze investite a Lodi

È ancora grave, invece, la ragazza di 18 anni che lunedì 13 giugno è stata investita lungo la strada provinciale 186 di Lodi. Ancora non è chiaro quanto successo. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la ragazza stesse attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita. Gli agenti della polizia stanno indagando per determinare eventuali responsabilità per un caso che ricorda quello che ha portato alla morte di Oriana Fregoni. La 14enne, sempre a Lodi, stava andando alla festa d'istituto di fine anno al suo liceo scientifico quando è stata travolta da un suv. Alla guida c'era un anziano, unico indagato, risultato negativo sia all'alcol test sia agli esami tossicologici. Oriana è stata sbalzata per vari metri. Ha riportato fratture interne ed emorragie, oltre a due arresti cardiaci nel giro di poco tempo. Trasportata in condizioni disperate all'ospedale, è morta poche ore dopo. La notizia del decesso è arrivata nella mattinata dell'8 giugno, quando i suoi compagni di classe stavano terminando l'ultimo giorno di scuola.