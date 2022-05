Attraversa la strada e viene travolta da un’auto: grave una donna di 45 anni Una donna di 45 anni è stata travolta da un’automobile mentre attraversava la strada: è stata quindi trasferita in ospedale in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Grave incidente stradale a Cisano Bergamasco, comune in provincia di Bergamo: una donna di 45 anni è stata infatti travolta da un'auto mentre attraversava la strada. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale medico e sanitario del 118: la donna è ricoverata in gravi condizioni. Al momento non è chiaro se sia in pericolo di vita.

La donna è stata trasferita in codice giallo

In base alle prime informazioni ottenute, l'incidente è avvenuto poco dopo le 10 di oggi, mercoledì 18 maggio. La donna stava attraversando la strada quando è stata travolta da una Lancia Y che si dirigeva verso Bergamo. L'azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto due ambulanze, dei volontari e l'elicottero. Dopo aver fornito le prime cure sul posto, la 45enne è stata trasferita in codice giallo.

A Vanzago, un 17enne è rimasto gravemente ferito

Solo ieri si è verificato un altro terribile incidente: a Vanzago, comune in provincia di Milano, un ragazzo di 17 anni è rimasto coinvolto in uno scontro. Si trovava in sella al suo scooter quando ha impattato contro un'automobile. L'adolescente, dopo aver ricevuto tutte le cure del caso, è stato trasferito d'urgenza all'ospedale Niguarda di Milano. Ha riportato diverse ferite su tutto il corpo, tra queste anche un trauma cranico. Il conducente dell'auto invece, un uomo di quarant'anni, non è stato ospedalizzato. Per il momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente: sul posto sono stati svolti tutti i rilievi del caso dalle forze dell'ordine al fine di ricostruirla e per accertare eventuali responsabilità.