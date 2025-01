Travolge una donna in monopattino su una pista ciclabile e fugge: si cerca camionista

video suggerito

(immagine di repertorio)

Una donna di 36 anni è stata investita da un mezzo pesante attorno alle 8:45 di questa mattina, venerdì 10 gennaio, mentre percorreva la strada ciclabile con un monopattino via Bernardino da Novate, in zona Affori, nella periferia nord di Milano. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso e ha continuato per la sua strada. La donna ha riportato delle lesioni alla gamba ed è stata trasferita in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

Stando alle prime ricostruzioni, il monopattino e il veicolo stavano procedendo nello stesso senso di marcia lungo via Novate. La donna si trovava sulla pista ciclabile parallela alla carreggiata quando il camionista l'avrebbe travolta, forse senza accorgersi della sua presenza a causa di un angolo cieco. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici del 118 sono arrivati con un'auto medica e un'ambulanza.

Al momento dell'incidente la donna avrebbe avuto il casco, ma l'impatto con il mezzo pesante le ha causato alcune lesioni agli arti inferiori, per le quali è stata trasferita in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano.

Sul luogo dell'impatto sono intervenuti anche i Vigili urbani, che hanno delimitato l'area e deviato il traffico per poter effettuare tutti i rilievi necessari a chiarire la dinamica dell'incidente. Le forze dell'ordine sono ora alla ricerca del camionista che si è dato alla fuga senza prestare soccorso alle 36enne.