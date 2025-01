Investe una donna in monopattino a Milano e scappa: trovato il camion e sequestrata una gomma

video suggerito

(immagine di repertorio)

È stato trovato in un centro revisioni di Orio al Serio, in provincia di Bergamo, il tir che venerdì 10 gennaio avrebbe investito una donna che con il suo monopattino percorreva una pista ciclabile a Milano, vicino alla fermata della metro di Comasina. Il conducente si era poi dato alla fuga. La Polizia è riuscita a risalire alla targa del mezzo grazie a una telecamera che, pur essendo spostata rispetto al punto esatto dell'incidente, ha ripreso il passaggio del tir in un lasso di tempo compatibile con quello nel quale sarebbe avvenuto lo scontro.

Su questo mezzo, che risultava intestato a una ditta privata, si sono quindi concentrate le indagini della Radiomobile della Polizia Locale. Grazie alla targa gli agenti sono riusciti a individuare il camion all'interno di un centro di revisioni di Orio al Serio e da questo avrebbero sequestrato uno degli pneumatici, quello che risulterebbe essere quello entrato in contatto con la vittima al momento dell'incidente.

Sulla gomma saranno effettuati tutti gli accertamenti per verificare se apparteneva a tutti gli effetti al camion che ha investito la donna. Qualora arrivasse la conferma, si cercherà allora la persona che era alla guida.

L'incidente risale alla mattina del 10 gennaio, quando attorno alle 8:45 una 36enne che percorreva in monopattino la pista ciclabile di via Bernardino da Novate, tra Affori e Comasina, è stata colpita da un camion che procedeva nel suo stesso senso di marcia e che, dopo averla investita, non si è fermato a prestare soccorso.

Stando a quanto ricostruito, la donna indossava il casco al momento dell'impatto. I soccorsi, arrivati sul posto, avevano trasferito la 36enne all'ospedale Niguarda di Milano con gravi lesioni alle gambe.