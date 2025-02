Investe un ciclista di 20 anni e scappa senza chiamare i soccorsi: 40enne rintracciata e denunciata

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

È stata identificata la donna che lo scorso martedì 4 febbraio avrebbe investito con la sua auto un ciclista di 20 anni a Spino d'Adda (in provincia di Cremona). La 40enne, residente in zona, non si sarebbe fermata a prestare soccorso al ragazzo, ma sarebbe fuggita lasciandolo ferito sull'asfalto. Il 20enne è stato medicato in ospedale e dimesso con una prognosi di 20 giorni, mentre la donna è stata denunciata per fuga dopo investimento e omissione di soccorso.

L'incidente è avvenuto pochi minuti dopo le 12 del 4 febbraio lungo via Madonna del Bosco a Spino d'Adda. Un 20enne, residente nel Cremasco, stava pedalando in sella alla sua bicicletta nella zona industriale della città quando è stato investito da un'auto. Come accertato dai carabinieri di Pandino, chi guidava la vettura non si è fermato a prestare soccorso, ma anzi ha proseguito la marcia lasciando il ragazzo ferito sull'asfalto. Poco dopo il ragazzo era stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice giallo al Policlinico di Milano, dove è stato dimesso con una prognosi di 20 giorni.

Nel frattempo, i militari hanno avviato le indagini per risalire all'automobilista responsabile. Sono state analizzate le registrazioni delle telecamere di sorveglianza installate nella zona dove è avvenuto l'incidente. In questo modo, i carabinieri hanno potuto individuare il veicolo e, tramite il numero di targa, identificare la proprietaria. I filmati l'avevano catturata mentre, uscendo da una ditta, si allontanava abbandonando sul luogo dello schianto il 20enne che provava a rialzarsi.

Come riportato dal quotidiano La Provincia Cremona, alla guida dell'auto c'era una donna di 40 anni residente in zona. La donna è stata, quindi, denunciata per fuga dopo investimento e omissione di soccorso.