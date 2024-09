Travato un cadavere vicino alla ferrovia a Milano: era in avanzato stato di decomposizione

video suggerito

Il cadavere di un uomo è stato trovato tra via Malaga e viale Cassala nella mattina di oggi giovedì 19 settembre a Milano. Stando alle prime informazioni, il corpo è stato trovato ai piedi della linea ferroviaria che collega le stazioni Milano Romolo e Milano San Cristoforo: era all'interno di un'intercapedine vicino a un pilastro della linea. Era già in avanzato stato di decomposizione. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un suicidio ma per il momento la polizia non sta escludendo nessuna pista investigativa.

A notare il corpo della vittima sono stati due agenti di una volante che stavano passando in zona per un normale controllo attorno alle 9 della mattina. Il cadavere è stato notato in un'area verde semi abbandonata ed era già in evidente stato di decomposizione. Ora bisogna cercare di risalire all'identità del morto e soprattutto al giorno del decesso. Dai primi accertamenti delle condizioni del corpo sembrerebbe che la vittima fosse lì da tempo. Verranno eseguite tutte le indagini del caso.