Trovato un clochard senza vita nell'aeroporto di Malpensa: era morto da almeno 2 settimane Il personale dell'aeroporto di Malpensa ha trovato un clochard senza vita in zona Terminal 1. La polizia sta cercando di risalire alla sua identità.

A cura di Enrico Spaccini

Un clochard è stato trovato senza vita nella zona del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 agosto. A dare l'allarme sono stati alcuni membri del personale, che avrebbero sentito un odore forte provenire dalla scala che collega gli arrivi al tunnel. Stando a un primo esame, pare che l'uomo senza fissa dimora sia morto per cause naturali da almeno due settimane. La polizia è al lavoro per risalire all'identità e la Procura di Busto Arsizio (Varese) potrebbe disporre l'esame autoptico.

L'area in cui è stato trovato il cadavere del clochard si trova in una parte dell'aeroporto non di passaggio, dove solitamente i viaggiatori non transitano essendo adibita a uscita di sicurezza. L'uomo, che non ha ancora un nome, si trovava dietro una parta che solitamente rimane chiusa.

Ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni membri del personale dell'aeroporto, che hanno segnalato alla Polizia di frontiera aerea uno strano odore provenire da un'intercapedine. Quando gli agenti hanno scoperto il corpo, intorno alle 13 del 29 agosto, lo hanno trovato in avanzato stato di decomposizione.

È probabile che la Procura di Busto Arsizio disponga un esame autoptico per stabilire il giorno del decesso. Sulle cause sembrano non esserci dubbi, si sarebbe trattato di un malore o comunque di morte naturale. Nel frattempo, agenti stanno cercando di risalire alla sua identità sentendo i membri del personale.