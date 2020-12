Tragico incidente stradale in provincia di Mantova. Un pensionato è morto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 dicembre, dopo essere finito fuori strada con la sua auto per cause ancora da accertare. La vittima – stando a quanto riportato da Ansa – è Maurizio Sironi, 72 anni residente a Sustinente (Mantova). In base alla prima ricostruzione, pare che l'uomo viaggiasse da solo sulla sua vettura quando, nei pressi di Garolda di Roncoferraro, ha perso il controllo ed è finito nel fossato laterale, morendo sul colpo.

L'allarme è scattato alle 17.08 con la telefonata al 112 di un automobilista di passaggio, che ha chiamato i soccorsi. Sul posto, secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza), sono stati inviati tre equipaggi con due ambulanze e un'automedica. All'arrivo dei paramedici, però, per l'anziano non c'era più niente da fare. Non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L'automobilista infatti è stato sbalzato fuori dal veicolo, che si è ribaltato ripetutamente. Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l'uscita di strada. Forse un malore dell'uomo potrebbe essere all'origine dell'incidente. Oltre ai sanitari, sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Mantova e i vigili del fuoco del comando provinciale.

Un altro grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Brescia. Un ragazzo di 16 anni è rimasto ferito gravemente a Roè Volciano nell’impatto tra una moto e un’automobile. Il giovane centauro è volato dalla sella e ha sbattuto contro la portiera della macchina: soccorso dal personale medico è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.