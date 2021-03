https://www.leccotoday.it/cronaca/incidente-stradale/incidente-mortale-moregallo-02-03-21.html?fbclid=IwAR0wVuSVTp0C7OwXQ77TkNOFiP2M2T48CiZ2Qu_lP3WyZflAy8gWBJbnNE0

Lo schianto frontale tra le due auto è avvenuto alle 17.50 di oggi, martedì 2 marzo, nel tunnel che collega Valmadrera con Onno. Secondo quanto riportato da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) sul posto sono stati inviati tre equipaggi in codice rosso, con due ambulanze e un mezzo dell'elisoccorso. Per il 37enne non c'è stato niente da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Il 46enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Circolo di Varese in condizioni serie con un importante trauma toracico.

Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e gli agenti della polstrada di Lecco che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire responsabilità e dinamica dell'incidente. Stando alle prime informazioni riportati, pare che all'origine dello scontro ci sia un tentativo di sorpasso azzardato.