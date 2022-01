Tragedia a Segrate: uomo trovato impiccato in uno scalo merci Un uomo di 49 anni è stato trovato morto, impiccato, all’interno dello scalo ferroviario merci di Segrate, alle porte di Milano. Si ipotizza che possa trattarsi di un suicidio.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 18 gennaio, a Segrate, alle porte di Milano. Un uomo di 49 anni è stato trovato morto all'interno dello scalo Merci Italia in via Rivoltana. La vittima è un cittadino di nazionalità indiana, come riportato dai vigili del fuoco: l'uomo è stato trovato impiccato all'interno dello scalo ferroviario anche se, come riferito dalla sala operativa dei vigili del fuoco, lavorava per un'altra impresa, la Opos.

L'allarme è stato dato alle 7.30, ma per l'uomo non c'era niente da fare

L'intervento dei vigili del fuoco e dei soccorritori del 118, giunti assieme ai carabinieri e alla Polfer, è avvenuto attorno alle 7.30. L'azienda regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, ma per il 49enne, di cui non sono state comunicate al momento le generalità, non c'era ormai più niente da fare: l'uomo era già deceduto.

Ipotesi suicidio, ma non si escludono altre piste: le indagini affidate alla Polfer

Adesso le indagini, affidate alla polizia ferroviaria per via del luogo in cui è stato ritrovato il cadavere, dovranno accertare la causa del decesso e soprattutto la dinamica della tragedia. Al momento l'ipotesi più plausibile è che l'uomo si sia tolto la vita, e che si tratti dunque di un suicidio per motivi che dovranno essere compresi. Non si escludono però altre piste investigative, in attesa che dal primo esame del cadavere e dai primi accertamenti delle forze dell'ordine non arrivino ulteriori elementi utili a fare luce sul macabro ritrovamento di questa mattina.