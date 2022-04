Tragedia a bordo di un volo diretto a Bergamo: passeggero muore per un attacco di cuore Un passeggero di 59 anni è morto mentre era su un volo partito dal Belgio e diretto all’aeroporto di Bergamo domenica sera 24 aprile. Inutili i soccorsi.

A cura di Giorgia Venturini

Dramma su un volo Ryanair partito da Bruxelles e diretto a Milano Bergamo. Stando alle prime informazioni, un passeggero di 59 anni è morto mentre era in volo domenica sera 24 aprile. Tutto è accaduto in pochi secondi: l'uomo ha perso i sensi poco dopo il decollo. Subito sono state attivate le operazioni di soccorso ma per l'uomo purtroppo per l'uomo non c'è stato più nulla da fare. Subito il comandante si è messo subito in contatto con la torre di controllo: appena l'aereo è atterrato verso le 23 sul posto c'erano già i mezzi di soccorso. Subito i soccorsi hanno cercato di rianimare l'uomo ma era ormai troppo tardi.

Il decesso per un arresto cardiaco: chi è la vittima

La vittima era un passeggero belga di 59 anni e delle prime ipotesi si è trattato di un infarto. Tutti gli altri passeggeri erano scossi per l'accaduto: una volta a destinazione sono stati fatti scendere il più velocemente possibile. Su quanto accaduto, come riporta L'Eco di Bergamo, è stata anche informata la polizia di frontiera e la società Sacbo che gestisce lo scalo.

Donna morta su un volo per Milano Malpensa

Due anni fa un caso simile. Una donna è morta questa mattina all'interno del Terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa: la signora, di nazionalità cinese, si era sentita male durante il volo. Appena scesa dal bus che portava i passeggeri dal velivolo all'area degli arrivi è crollata a terra. Inutili i tentativi di soccorrerla. Sul posto è stata inviata un'ambulanza in codice rosso, supportata anche da un'automedica. Al loro arrivo, i soccorritori purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.