in foto: (Immagine di repertorio)

Un ragazzo è morto nella serata di ieri, lunedì 21 dicembre, a Bollate, nell'hinterland di Milano. Il giovane, che secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza aveva 25 anni, è stato travolto e ucciso da un treno all'altezza di via Vittorio Veneto. L'episodio si è verificato qualche minuto prima delle 22: l'esatta dinamica dell'accaduto non è ancora stata accertata ma di certo il macchinista del convoglio in transito si è trovato improvvisamente davanti il giovane e non ha potuto fare niente per evitare l'impatto, che si è rivelato fatale per il 25enne.

Indagano le forze dell'ordine: incidente o suicidio le ipotesi

È stato lo stesso macchinista del treno a chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica, ma per il giovane non c'era ormai più nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati nell'urto. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i vigili del fuoco, gli agenti della polizia ferroviaria e i carabinieri della compagnia di Rho. Le forze dell'ordine sono chiamate a ricostruire cosa sia avvenuto esattamente e soprattutto se si sia trattato di uno sfortunato incidente oppure di un gesto volontario, e il giovane si sia dunque suicidato.

Un altro incidente simile in mattinata

Nella stessa giornata di ieri, ma in mattinata, un altro episodio analogo si era verificato a Lomazzo, in provincia di Como. Una donna di 77 anni era stata investita da un treno sulla linea ferroviaria Como Lago-Milano. In questa circostanza, tuttavia, per fortuna l'anziana ha riportato ferite serie, ma non mortali.