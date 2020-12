Dramma nella mattinata di oggi, lunedì 21 dicembre, a Lomazzo, nella provincia di Como. Una donna di 77 anni è stata investita e travolta da un treno nei pressi del passaggio a livello di via Graffignana, lungo i binari che collegano Como Lago a Milano. L'incidente è avvenuto poco dopo le 9. Immediati i soccorsi del 118 che hanno inviato sul posto un'ambulanza. Medicata sul luogo del sinistro, la donna è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como. Non sarebbe in pericolo di vita. In via Graffignana sono arrivati poi anche i carabinieri e gli agenti della polizia ferroviaria che hanno isolato l'area per procedere con gli accertamenti del caso e cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Bloccata la circolazione dei treni, motivo per cui sono stati istituiti mezzi di collegamento tra Fino Mornasco e Saronno.

Donna investita rimane incastrata sotto l'auto, è grave

Una donna di 28 anni ed un'amica coetanea sono state investite nel pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, a Milano, nei pressi del centro commerciale di Bonola, da un'automobile. Secondo quanto riferito dall'Areu, sul luogo del sinistro sono state inviate due ambulanze e un'automedica in codice giallo. I soccorritori hanno poi beneficiato del supporto dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia locale. Ad avere la peggio è stata 28enne, rimasta incastrata sotto la vettura che l'ha investita. Per questo motivo è stato necessario che i pompieri operassero diverse manovre per liberarla dalle lamiere prima di affidarla alle cure degli operatori sanitari sopraggiunti. Dopo una prima stabilizzazione, la 28enne è stata quindi portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Le sue condizioni sarebbero molto gravi.