in foto: (Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 20 dicembre, a Milano. Due donne di 28 anni sono state investite da un'auto in via Quarenghi, all'incrocio con via Uruguay, vicino al centro commerciale Bonola. L'incidente, stando a quanto segnalato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno alle 18. Sul posto sono state inviate due ambulanze e un'automedica in codice giallo, oltre ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia locale.

Una delle due donne investite è rimasta incastrata sotto l'auto: è grave

Le condizioni di una delle due donne investite sono apparse subito critiche: la 28enne è infatti rimasta incastrata sotto la vettura. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarla e poi affidarla alle cure del personale sanitario del 118, che l'ha caricata su un'ambulanza trasportandola in codice rosso all'ospedale Niguarda. La donna è ricoverata con prognosi riservata: le sue condizioni sono gravi.

Poco prima un altro incidente in via Boezio: ferito un uomo di 74 anni

Fortunatamente meno gravi i traumi riportati dall'altra donna investita. Dopo l'incidente è stata soccorsa e trasportata in codice verde all'ospedale San Carlo. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità da parte del conducente dell'auto, gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi di rito. Poco prima, attorno alle 17, la polizia era dovuta intervenire in via Boezio per un altro pedone investito: in questo caso si è trattato di un uomo di 74 anni, poi soccorso e trasportato in codice giallo al Policlinico.