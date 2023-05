Tifosi in festa a Milano per lo scudetto del Napoli: in migliaia in piazza Duomo tra striscioni e cori È terminata la partita Udinese-Napoli. La squadra di Luciano Spalletti è campione d’Italia: nella serata di oggi, giovedì 4 maggio, ha infatti conquistato lo scudetto, il terzo. Nel capoluogo meneghino centinaia di tifosi si sono riversati in piazza Duomo.

È terminata la partita Udinese-Napoli. Con il risultato di 1 a 1, il Napoli è campione d'Italia per la terza volta nella sua storia. I tifosi di tutta Italia questa sera, giovedì 4 maggio, sono scesi in strada a festeggiare uno scudetto che mancava da 33 anni. Anche piazza Duomo, a Milano, si è riempita di sostenitori azzurri. Il corteo partito da San Babila alle 23 del 4 maggio ha portato sotto la Madonnina migliaia di persone.

I festeggiamenti in tutta Italia

Una vittoria attesa e meritata. I festeggiamenti però non stanno impegnando solo la città di Napoli. In tutta Italia i tifosi napoletani hanno deciso di mostrare tutto il loro entusiasmo e la loro gioia per questo evento tanto atteso. Tra le città che per oggi si tingeranno di bianco-celeste, ci sono sia Milano che Roma: nel capoluogo meneghino già da ieri sera diversi supporters hanno deciso di mostrare la loro vicinanza e gioia alla squadra del cuore con maxi striscioni, bandiere e manifesti.

I tifosi festeggiano in piazza Duomo a Milano

E anche oggi, proprio nel giorno che ha decretato la vittoria del Napoli, centinaia di tifosi hanno riempito le vie di Milano e dell'hinterland: tra Trezzano, Rozzano e Pieve in centinaia hanno riempito pub e bar per seguire prima la partita contro l'Udinese. Al triplice fischio finale, hanno deciso di festeggiare il successo dei loro beniamini in strada con cori. Nel capoluogo meneghino invece i tifosi si sono riversati in piazza Duomo.

Il corteo partito da San Babila alle 23 del 4 maggio ha portato sotto la Madonnina migliaia di persone: tra lacrime e sorrisi, in centinaia hanno riempito il centro di Milano con fumogeni, striscioni e cori.