L’Inter batte il Milan e vola in finale di Champions League: la festa dei tifosi in piazza Duomo Esplode la gioia dei tifosi che subito dopo il fischio finale dell’1-0 contro il Milan a San Siro si riversano in piazza Duomo a Milano: già poco dopo le 11 sono centinaia gli interisti in festa tra striscioni, fumogeni e bandiere.

La notte dei sogni a San Siro si colora di nerazzurro. Con l'1-0 di stasera contro il Milan, battuto durante il derby della Madonnina che valeva la finale di Champions League 2023, l'Inter vola a Istanbul per contendersi (con la vincitrice tra Manchester City e Real Madrid) la coppa dei campioni d'Europa.

Esplode di conseguenza la gioia dei tifosi, che subito dopo il fischio finale del match si riversano nel cuore di Milano: già poco dopo le 11, in piazza Duomo, sono migliaia gli interisti in festa tra striscioni, fumogeni e maxi bandiere. Centinaia quelli che si sono assiepati invece fuori dallo stadio Meazza, ad abbracciare simbolicamente il tempio del calcio meneghino con canti e cori di gruppo.

È il centro di Milano, ma i tifosi pensano solo alla Turchia. E davanti al Duomo vedono più vicina che mai la capitale Istanbul, dove il 10 giugno si svolgerà la finalissima di Champions League. Un'occasione che, per i nerazzurri, arriva ben 13 anni dopo l'indimenticabile triplete firmato da Josè Mourinho.

Risuonano così in tutta la pizza cori e grida di liberazione da parte dei tifosi che, in alcuni casi, presidiavano il centro di Milano già dal pomeriggio in attesa del match delle 21 a San Siro. Finito nel migliore dei modi per i nerazzurri, che adesso possono davvero sognare la vetta d'Europa.