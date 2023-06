Dove si può vedere la finale di Champions League Manchester City-Inter a Milano Dal maxischermo largo 400 metri quadrati all’interno dello stadio di San Siro ai pub e locali sparsi per tutta la città: Milano si prepara ad accogliere i tifosi nerazzurri per la partita dell’anno. Ecco dove vedere il match finale Manchester City-Inter, previsto per le 21 di stasera.

È a un passo dalla notte perfetta l'Inter, quella in cui potrà festeggiare la conquista della coppa più ambita d'Europa. Tra i nerazzurri e il trofeo, del resto, rimane solo il (favoritissimo) Manchester City: relegarlo al secondo posto è un'impresa non semplice, ma certo non impossibile. Così tutta Milano si prepara con il morale altissimo e la tensione alle stelle ad accogliere i tifosi per l'attesissima finale di Champions League 2023, prevista per stasera alle ore 21 sul prato dello Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, in Turchia. Ma quali sono le zone del tifo in città, per la partita dell'anno?

Il maxischermo all'interno dello stadio di San Siro

Il primo, naturalmente, è la cattedrale per eccellenza del calcio nerazzurro. Ovvero lo stadio Giuseppe Meazza a San Siro, che per l'occasione ha deciso di installare un maxischermo da 400 metri quadrati con prezzi che variano da 20 euro per il primo anello a 10 euro per il terzo anello: i biglietti, manco a dirlo, sono andati a ruba.

I cancelli di San Siro apriranno dalle 19 di stasera, e il prepartita sarà animato con musica e collegamenti in diretta da Istanbul. Il comunicato pubblicato dalla società nerazzurra ha anche precisato inoltre che "al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della partita".In caso di vittoria, insomma, la festa si farà fuori dagli spalti.

I locali in giro per la città

Ma non solo stadio. Tanti bar, locali e ristoranti sparsi in ogni quartiere di Milano offrono infatti la possibilità ai clienti di godersi la partita su maxischermo, pasteggiando o sorseggiando un drink in compagnia. Tra i tantissimi, spiccano i Magazzini Generali (via Pietrasanta) con tanto di buffet nel giardino e gadget in omaggio, l'Ostello Bello (via Medici e via Lepetit) e la cascina di Mare Culturale Urbano (via Gabetti). Ancora, il pub dedicato allo sport Arena Piola (via Filippino Lippi), i templi della birra 7 Luppoli Birra&Cucina (viale Ortles) e Doppio Malto (viale Liguria e via Dogana).