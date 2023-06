Maxischermo per Manchester City-Inter, i prezzi dei biglietti per vedere la finale di Champions a San Siro A partire da oggi, 6 giugno, sono in vendita i biglietti per vedere la finale di Champions League Manchester City-Inter a San Siro. La società nerazzurra ha deciso di installare un maxischermo all’interno dello stadio, con i prezzi che variano da 20 euro per il primo anello a 10 euro per il terzo.

A cura di Enrico Spaccini

Sabato prossimo, 10 giugno, l'Inter sfiderà gli inglesi del Manchester City allo stadio ‘Ataturk' di Istanbul, in Turchia, per la finale di Champions League 2022-2023. Per i tifosi nerazzurri che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per poter vedere la partita dal vivo, la società milanese ha deciso di installare un maxischermo da 400 metri quadrati all'interno del ‘Meazza' di San Siro.

I biglietti sono disponibili da questa mattina, martedì 6 giugno, sul sito vivaticket.com, ma la vendita libera è aperta solo a partire dalle 16:00. Lo schermo verrà montato in corrispondenza del primo anello arancio, quindi il pubblico potrà "accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato", scrive il club di viale Liberazione, con i prezzi che oscillano da 20 euro a 10 euro.

Quanto costano i biglietti per Manchester City-Inter di Champions a San Siro

Il maxischermo comporterà a un'importante riduzione dei posti disponibili. L'Inter in stagione ha fatto registrare una media di spettatori superiori ai 72mila a partita, ma per la finale dovrà accontentarsi di circa 40mila.

Il biglietto più caro costa 20 euro e dovranno pagarlo i tifosi che intendono sedersi al primo anello e sul parterre. Il prezzo poi cala a 14 euro per chi sceglie il secondo anello, fino a raggiungere i 10 euro per il terzo anello.

Come acquistare i biglietti per vedere la finale di Champions al Meazza

La prima fase di vendita è stata aperta alle 10 di oggi e proseguirà fino alle 15. Questa è dedicata solo agli abbonati nerazzurri e ai soci Inter Club "in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all'acquisto", fanno sapere dalla società: "Il codice coupon sarà comunicato entro la mattinata di martedì 6 giugno agli abbonati e ai soci Inter Club via e-mail e tramite il Centro Coordinamento". A partire dalle 16, fino a esaurimento disponibilità, chiunque potrà acquistare il proprio biglietto.

I cancelli di San Siro apriranno alle 19 di sabato 10 giugno e il prepartita sarà animato con musica e collegamenti in diretta da Istanbul. Il comunicato pubblicato dalla società nerazzurra ha anche precisato che "al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della partita".