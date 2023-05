Dove andare a festeggiare il Napoli a Milano se vince lo scudetto stasera La festa scudetto del Napoli è anche a Milano. Il corteo azzurro parte da piazza San Babila fino ad arrivare in piazza Duomo. Nei pub, invece, i club cittadini si sono riuniti per guardare la partita contro l’Udinese tutti insieme.

A cura di Enrico Spaccini

Il Napoli è pronto ad abbracciare il suo terzo scudetto e i napoletani pure. Non solo i tifosi azzurri che vivono nella città partenopea o quelli al seguito della squadra anche in trasferta, ma pure le migliaia di sostenitori che vivono a Milano. Ecco allora che il capoluogo lombardo si prepara ad abbandonare per qualche giorno i vessilli nerazzurri e rossoneri, dopo due anni in cui Inter e Milan si sono alternate al vertice del campionato italiano, per far posto alle bandiere azzurre ancora una volta in piazza Duomo, ma anche nei pub milanesi.

Le piazze azzurre

Se tutto dovesse andare secondo i piani, con il Napoli che riesce a strappare almeno un punto sul campo dell'Udinese, alle 23 il ‘corteo azzurro' è pronto a partire da piazza San Babila. Poi la festa arriverà fino in piazza Duomo, sotto la Madonnina.

La locandina del ’corteo azzurro’

Tuttavia, come ogni grande evento che si rispetti, la festa scudetto del Napoli è attesa anche in piazza Gae Aulenti. Se lo scorso inverno è toccato ai tifosi della nazionale marocchina festeggiare i risultati straordinari ai Mondiali (battendo Spagna e Portogallo), adesso è il turno dei sostenitori del Napoli. Al centro della città, raccoglierà chi ha voglia di cantare l'inno partenopeo insieme ai propri compagni di tifo.

Gli eventi dei club cittadini

Ci sono, poi, gli eventi organizzati dai club cittadini. ‘Club Napoli Milano Partenopea‘, per esempio, ha organizzato la visione della partita contro l'Udinese al pub Barrio Alto – Carlsberg di via Serio. La partecipazione è stata tale che l'associazione ha invitato chi non è riuscito a trovare posto a ritrovarsi al Giardino Ortica 10, in via Ortica, per poter gioire con gli altri rimasti a bocca asciutta.

Oltre a loro, anche ‘Napoli Club Milano 2006′ ha messo in piedi una serata simile, alla Birreria Carlsberg di Porta Nuova, sede dell'associazione, rimanendo in contatto con chi ha deciso di seguire la squadra fino in Friuli-Venezia Giulia.

Rozzano, la ‘piccola Napoli'

Chi ha voglia, invece, di scendere in strada, ci sono dei quartieri a Milano in cui la concentrazione di tifosi azzurri è particolarmente elevata. Uno di questi è senz'altro Rozzano.

Una foto di Rozzano

Nei giorni scorsi si sono moltiplicate le foto sui social che ritraevano i murales, gli striscioni e le bandiere che stanno decorando la zona. I vessilli sono così numerosi che c'è chi ha soprannominato Rozzano la ‘piccola Napoli'.