Tifosi del Marocco in festa per i Mondiali a Milano, danni in piazza Gae Aulenti Atti vandalici in piazza Gae Aulenti a Milano, dove circa 300 tifosi marocchini si sono radunati per assistere alla vittoria del Marocco contro la Spagna. Interviene il vicepremier Matteo Salvini: “Così festeggiano a Milano… i responsabili ripaghino tutti i danni”

Una marea rossa che ha invaso corso Buenos Aires e i suoi dintorni quella dei tifosi del Marocco, in festa per la qualificazione ai Mondiali dopo aver battuto la Spagna. Nessun danno, nessun problema segnalato. Lo stesso non si può dire però di un'altra zona di Milano, teatro di festeggiamenti per questa storica vittoria sportiva: si tratta di piazza Gae Aulenti, dove circa 300 marocchini si sono radunati per assistere alla partita contro la Spagna, eliminata ai rigori con un sonoro 3-0, davanti al maxischermo messo a disposizione dal Consolato del Qatar.

Gli atti vandalici da parte dei tifosi in festa in piazza Gae Aulenti

Qui la festa ha assunto infatti un carattere decisamente più aggressivo. Proprio dopo l'ultimo tiro dal dischetto che ha consegnato la vittoria al Marocco spalancandogli i quarti di finale del Mondiale, un gruppetto di tifosi marocchini ha perso il controllo iniziando a prendere a calci alcuni divanetti bianchi, tavolini in plastica e arredi dei locali nei dintorni. E ancora lanciando in aria e verso il maxischermo bottiglie, lattine, pezzi di carta e rifiuti di ogni genere. Il tutto in mezzo a una spessa nuvola di fumogeno rosso.

Il commento social di Matteo Salvini

Non si è certo fatto attendere il commento social di Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno sempre vicinissimo alle vicissitudini di Milano. "Il Marocco elimina la Spagna, così “festeggiano” a Milano…Mi auguro che i responsabili vengano identificati e ripaghino tutti i danni," scrive il leader della Lega sulla propria pagina Facebook.