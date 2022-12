Centinaia di giovani marocchini in piazza per festeggiare la vittoria contro la Spagna ai Mondiali Per le vie di Milano è scoppiata la festa dei tifosi del Marocco: la loro squadra ha sconfitto agli ottavi la Spagna ai mondiali di calcio.

A cura di Giorgia Venturini

L'attimo in cui il Marocco segna il rigore decisivo contro la Spagna anche a Milano esplode la gioia dei tifosi marocchini. Tra corso Buenos Aires e Porta Venezia si susseguono fumogeni, fuochi d’artificio, petardi e bandiere. Una vittoria storica festeggiata con qualche disordine per le vie della città.

Centinaia di tifosi per le vie della città

A Milano sono 20mila i cittadini originari del Marocco: la festa è scoppiata con centinaia di giovani tifosi che hanno invaso corso Buenos Aires. Sul posto si sono precipitati gli agenti di polizia e i carabinieri: al momento non risultano persone feriti e tensioni. I festeggiamenti non solo in centro: i giovani hanno anche esultato nei quartieri Corvetto e Giambellino-Lorenteggio.