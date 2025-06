video suggerito

Lancia sassi sul palco durante un festival musicale, colpiti il presentatore e una ballerina a Lodi È successo sabato sera 28 giugno in piazza della Vittoria a Lodi. Un uomo di 30 anni ha interrotto uno show canoro lanciando sassi sul palcoscenico: bloccato dagli agenti di polizia, è stato portato in Questura.

Ha nascosto alcune pietre all'interno del cappello che stava indossando, mischiandosi tra la folla. Poi ha scagliato i sassi sul palcoscenico, colpendo il presentatore e la ballerina.

È successo alle 22 di ieri sera, sabato 28 giugno, in occasione del festival La Voce di Lodi- Vocal contest e Dance show in piazza della Vittoria, pieno centro città a Lodi. Qui un uomo di 30 anni ha interrotto per qualche minuto lo show canoro appena iniziato, lanciando sassi contro il presentatore e una delle ballerine che si stava esibendo sul palco.

A riportato è l'edizione odierna de Il Cittadino di Lodi, che ha ricostruito la vicenda. Il 30enne ha prima nascosto le pietre sotto il cappello, riuscendo così a passare inosservato in mezzo al pubblico che gremiva la piazza di sabato sera. Poi il lancio delle pietre contro chi era sul palco in quel momento e l'inevitabile interruzione del concorso canoro e dance show lodigiano, fortunatamente ripreso nel giro di pochi minuti grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine che presidiavano la piazza e del personale del 118, che hanno subito messo in sicurezza il presentatore e una delle ballerine colpite dai sassi.

L'uomo è stato quindi immediatamente allontanato da piazza della Vittoria, e portato in Questura dagli agenti di polizia. La sua posizione, adesso, è al vaglio degli inquirenti.