Accoltellato in strada e soccorso dai passanti a Milano: gravissimo un uomo di 30 anni Un uomo di 30 anni è stato accoltellato in via Benedetto Varchi a Milano (zona Bovisa) nella tarda serata di sabato 31 maggio. Sarebbe stato colpito dopo una lite in strada.

È stato trovato dai passanti riverso sull'asfalto, in condizioni gravissime.

Si trova in fin di vita l'uomo di 30 anni soccorso nella serata di sabato 31 maggio in via Benedetto Varchi a Milano, zona Bovisa. Secondo quanto appreso al momento l'uomo, poco prima del ritrovamento, era stato colpito con un coccio di vetro di bottiglia da alcuni cittadini stranieri, con i quali sarebbe scoppiata una lite per futili motivi.

I sanitari del 118 sono arrivati sul posto in codice giallo, ma le condizioni dell'uomo sono fin da subito apparse decisamente più gravi: il 30enne è stato quindi trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, dove si trova tuttora ricoverato in Terapia intensiva per le profonde ferite da taglio riportate sopratutto al torace, al volto e alle gambe. La sua prognosi è riservata, e al momento resta in pericolo di vita.

Insieme all'ambulanza di Areu, in via Varchi sono arrivati anche i carabinieri della compagnia Duomo, che hanno immediatamente avviato tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'accaduto. Spetta dunque a loro rintracciare i responsabili di un'aggressione così violenta e ancora inspiegabile: un prezioso aiuto alle indagini potrà arrivare dalle testimonianze dei presenti e dall'analisi delle videocamere di sorveglianza del quartiere Bovisa e dintorni, che possono aver ripreso il momento dell'accoltellamento e la successiva fuga del gruppo.