Maxi rissa tra 30 persone in zona Bicocca a Milano, feriti sei agenti di polizia locale: il video

La rissa è scoppiata ieri sera, giovedì 2 luglio, in piazza dei Daini, in zona Università Bicocca, a Milano. Sei agenti di polizia locale sono rimasti feriti e due persone sono state denunciate. Indagini in corso per individuare le altre persone coinvolte.

Maxi rissa in zona Bicocca a Milano

Una maxi rissa tra almeno 30 persone, per la maggior parte giovani, sarebbe scoppiata ieri sera, giovedì 2 luglio, in piazza dei Daini, in zona Università Bicocca, a Milano. Una pattuglia della polizia locale di passaggio lungo viale Alberto e Piero Pirelli avrebbe notato la scena e subito si sarebbe fermata.

Data la quantità di persone coinvolte è stato necessario richiedere i rinforzi e far intervenire altre sei pattuglie della Locale a cui si se ne sono aggiunte altre due della Polizia di Stato, in ausilio. Un totale di nove equipaggi di Polizia.

Stando a quanto si apprende e come emerge dalle immagini di alcuni video registrati, gli agenti sono scesi in strada per cercare di sedare la rissa ma sarebbero stati accerchiati e aggrediti. Sei di loro sarebbero rimasti feriti, seppur in modo lieve.

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Al termine dell'aggressione, i vigili e i poliziotti sono riusciti a fermare due uomini, un italiano e un egiziano, quest'ultimo ferito a una mano da un coltello, e bloccarli. Entrambi sono stati portati in ospedale e medicati. Infine sono stati denunciati per rissa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti sono adesso al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e soprattutto individuare le cause dell'aggressione e tutte le altre persone coinvolte, di cui al momento non si conoscono le generalità. Gli agenti, in fase di accertamento, ascolteranno i testimoni presenti e visioneranno, se necessario, le immagini di videosorveglianza della zona.