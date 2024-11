Terribile incidente nel Comasco, auto si ribalta e si spezza in due: chi è la vittima, un 21enne

video suggerito

La vittima del terribile incidente avvenuto a Brienno, provincia di Como nella notte tra il 2 e 3 novembre è Burak Koybasi, 21 anni. Viaggiava a bordo di un'automobile insieme a un amico, che adesso sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale Circolo di Varese. Koybasi, nato a Como, è morto praticamente sul colpo. Lo ricorda con un post su Facebook l'associazione DITIB Italia (Unione islamica degli Affari Religiosi della Turchia In Italia): "Apparteniamo ad Allah e a Lui ritorneremo. Burak Köyba şı, figlio di Ayd ın Köybas ı, è morto.A nome delle Associazioni DITIB e del Consiglio di Amministrazione di Ditib Italia auguriamo la misericordia di Allah per i defunti e la pazienza ai suoi parenti. “Da Lui siamo venuti e a Lui ritorneremo.” (Brucia 156)".

Stando a quanto riporta il quotidiano locale QuiComo, i genitori di Burak fino a qualche anno fa gestivano un ristorante nei pressi di via Varesina a Como. Il 21enne aveva una grande passione per le automobili, come appare evidente dai suoi profili social. Un amico scrive di lui: "Già da bambino era appassionato di automobili infatti la macchina dell'incidente è di suo papà".

Secondo le prime ricostruzioni l'automobile su cui viaggiavano i due giovani, una Honda Civic, è uscita di strada subito dopo la galleria sulla Strada Regina, all’altezza del torrente Bascio. La macchina è andata a sbattere contro il guard rail e la vettura si è quasi spezzata in due, tanto è stato violento l'impatto. Burak, come detto, è morto praticamente sul colpo. L'amico, anche lui 21enne e residente a Como, è stato soccorso e accompagnato d'urgenza all'ospedale Circolo di Varese, dov'è tuttora ricoverato in condizioni critiche.