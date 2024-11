video suggerito

Si schianta con la moto contro un furgone a Desenzano: morto barman 35enne Nel pomeriggio del 18 novembre Iliaz Ismaili si è schiantato con la moto contro un furgone a pochi passi dal lungolago di Desenzano (Brescia). Le sue condizioni erano disperate ed è deceduto poche ore dopo in ospedale.

A cura di Enrico Spaccini

Iliaz Ismaili (foto da Facebook)

È deceduto nella mattina di oggi, martedì 19 novembre, Iliaz Ismaili, il 35enne rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri in via Gramsci a Desenzano (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, il barman stava sorpassando un'auto con la sua moto quando un furgone, guidato da un 26enne, che viaggiava nella sua stessa direzione lo ha travolto durante una svolta a sinistra. Le ferite riportate dal 35enne nello schianto si sono rivelate gravissime e, nonostante l'intervento chirurgico, Ismaili è deceduto in ospedale poche ore dopo.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di lunedì 18 novembre in una via tra il centro storico di Desenzano e il lungolago Cesare Battisti. Ismaili stava viaggiando in sella alla sua Honda e, secondo il racconto di alcuni testimoni, aveva iniziato un sorpasso. Nella stessa direzione viaggiava un furgone Renault guidato da un 26enne di Brescia. Ad un certo punto, il veicolo ha tentato la svolta a sinistra finendo, così, per travolgere la moto del 35enne.

L'Honda è finita contro uno degli alberi che costeggia la strada, così come lo stesso barman dopo essere stato scaraventato a terra. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza i volontari della Croce Rossa e l'automedica. I sanitari hanno stabilizzato Ismaili sul posto e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Desenzano.

Una volta ricoverato, il 35enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni erano disperate e sono peggiorate nella notte. Nella mattina del 19 novembre i medici hanno dovuto constatare il suo decesso.