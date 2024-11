video suggerito

Morto il ragazzo di 29 anni travolto da un pirata della strada a Bedizzole: il conducente era ubriaco Il conducente dell'auto, fuggito dopo aver investito un giovane che camminava a bordo strada, è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda. Il 61enne, denunciato dal figlio, è risultato positivo all'alcoltest.

È morto dopo il ricovero in ospedale il ragazzo di 29 anni che nella serata di venerdì 15 intorno alle 22.30 è stato travolto da un'auto mentre camminava lungo il ciglio della strada a Bedizzole (Brescia). Il conducente della vettura, fuggito dopo l'impatto, è stato rintracciato e denunciato per omicidio stradale, omissione di soccorso e guida in stato di ebrezza dai carabinieri della compagnia di Desenzano del Garda: l'uomo, 61 anni, residente in zona, è risultato infatti positivo all’alcoltest.

È stato proprio il figlio del conducente ad avvisare le forze dell'ordine, una volta tornato sul luogo dell'incidente dopo la confessione del padre ai membri della famiglia: a loro il 61enne, subito dopo il fatto, aveva confidato il sospetto di aver investito qualcuno, pur non avendone la certezza.

Ma non solo. I militari sono riusciti a rintracciare il responsabile anche attraverso le testimonianze degli avventori del Road Cafè di Bedizzole, da cui è scattata la chiamata ai sanitari del 118. Accorsi immediatamente sul posto con un’automedica, un’ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri, i soccorritori hanno intubato e poi trasferito in codice rosso al reparto di Rianimazione dell'ospedale di Brescia il giovane, già in condizioni disperate. Il suo cuore ha smesso di battere qualche ora dopo, nella tarda serata di sabato 16 novembre.