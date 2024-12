video suggerito

Salta la rotatoria con l’auto e finisce in un campo: arrestato il 22enne alla guida, morto un 33enne Un 22enne è stato arrestato per omicidio stradale e guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti. Il ragazzo era alla guida dell’auto che nella notte del 30 novembre è finita in un campo a Desolo (Mantova). Nell’incidente, è morto un passeggero di 33 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Poco dopo la mezzanotte di sabato 30 novembre una Renault Clio ha urtato il cordolo di una rotatoria nel comune di Dosolo (in provincia di Mantova) finendo per schiantarsi in un campo. A bordo c'erano tre ragazzi: un 24enne, rimasto ferito in modo non grave, un 33enne, morto nello schianto, e un 22enne, che era al volante. Quest'ultimo è stato arrestato nelle scorse ore con l'accusa di omicidio stradale e guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

L'incidente è avvenuto all'altezza della rotatoria nel territorio comunale di Dosolo che conduce al ponte sul Po di Guastalla. Stando a una prima ricostruzione fatta dai carabinieri di Viadana, il 22enne che stava guidando la Renault Clio, di origine indiana come gli altri due amici, avrebbe urtato il cordolo viaggiando a una velocità elevata. Questo gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo, facendolo finire fuori strada in un campo. A chiamare i soccorsi, quando ormai era passata la mezzanotte del 30 novembre, sono stati alcuni passanti.

All'arrivo del personale sanitario della Croce Verde di Viadana e della Croce Rossa di Suzzara il 33enne che era seduto sul lato del passeggero era già deceduto. Gli altri due ragazzi, invece, sono stati trasportati in ospedale in condizioni giudicate non gravi.

Leggi anche Automobile si schianta contro un albero a Milano: grave un ragazzo di 22 anni

Il 22enne è stato, successivamente, sottoposto ai vari accertamenti del caso. L'etilometro ha riscontrato un valore di alcol nel sangue quasi sei volte superiore al consentito (2,84 grammi per litro, quando il limite è 0,5 grammi) ed è risultato anche positivo alla cannabis. Per questo motivo, i militari lo hanno arrestato per omicidio stradale e guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.