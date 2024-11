video suggerito

Travolto da un’auto mentre passeggia, viene sbalzato in un fosso: gravissimo un 29enne Incidente stradale a Bedizzole (Brescia): un ragazzo di 29 anni è stato travolto da un’auto mentre camminava lungo il ciglio della strada. L’impatto è stato molto violento tanto da essere sbalzato in un fosso. È gravissimo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

45 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, venerdì 15 novembre, si è verificato un incidente stradale a Bedizzole, comune che si trova in provincia di Brescia. Un ragazzo è stato travolto da un'automobile mentre camminava lungo il ciglio della strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto attorno alle 22.30 tra via Brescia e via Valtenesi. Il ragazzo, che avrebbe 29 anni, stava camminando lungo il ciglio della strada all'altezza del Road Bar. L'impatto è stato molto violento tanto che è finito in un fosso. Sembrerebbe che, stando alle prime informazioni, il conducente del veicolo non si sia fermato. A chiamare i soccorsi sarebbero stati alcuni clienti del locale. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 con un'ambulanza e un'automedica. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco.

Il ferito, che è stato trovato privo di sensi, è stato intubato sul posto e trasferito in codice rosso all'ospedale Civile di Brescia: sarebbe in stato di coma. Non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Nel frattempo i carabinieri della compagnia di Desenzano hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Il conducente, qualora venisse confermato che sia veramente scappato, rischia di essere accusato per omissione di soccorso.