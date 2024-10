Chi era Fabio Biasin, il volontario della Protezione Civile morto in un incidente con la moto

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Fabio Biasin (foto da Facebook)

Si chiamava Fabio Biasin, l'uomo che nel pomeriggio di ieri, venerdì 17 ottobre, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale lungo la vecchia strada Vigevanese all'altezza di Corsico (nella Città Metropolitana di Milano). Il 55enne, nato a Monza ma residente nel Pavese, avrebbe perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava finendo per invadere la corsia opposta di marcia. In quel momento stava sopraggiungendo un furgone, che non ha potuto evitare l'impatto. I medici hanno constatato la morte di Biasin una volta arrivato in ospedale.

In molti conoscevano Biasin nel Pavese. A Bereguardo ci viveva ormai da tempo, mentre a Trivolzio era impegnato come volontario nella locale Protezione Civile. Lo stesso Comune, attraverso la propria pagina Facebook ufficiale, ha voluto ricordare il 55enne ringraziandolo "di cuore per tutto quello che hai donato alla nostra comunità".

L'incidente che ha portato alla morte Biasin è avvenuto nel pomeriggio dell'11 ottobre, poco dopo le 17. Per motivi ancora da accertare, probabilmente a causa di un malore, il 55enne aveva perso il controllo della sua moto quando si trovava nel territorio comunale di Corsico. Il conducente del furgone che proveniva dal senso opposto di marcia non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto con la due ruote che gli è piombata addosso.

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, hanno trovato Biasin in arresto cardiocircolatorio. Così, gli operatori lo hanno trasportato con la massima urgenza all'ospedale Humanitas. Tuttavia, una volta arrivato, i medici hanno potuto solo constatare il suo decesso. Le ferite che aveva riportato nell'impatto con il mezzo pesante erano troppo gravi.