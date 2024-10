video suggerito

È morto a 35 anni Luca Propato: tornava a casa dopo la partita Inter-Juve con gli amici a San Siro Lo schianto a Siziano (Pavia) sulla Sp40 nella tarda serata di domenica 27 ottobre. Il giovane, in sella al suo scooter Piaggio, si è schiantato frontalmente contro un tir sulla via del ritorno a casa. Prima la cena e la partita con gli amici allo stadio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Immagine di repertorio

Aveva appena trascorso la serata in compagnia degli amici, dopo una cena tutti insieme e la partita Inter-Juve sugli spalti di San Siro a Milano. È morto poche ore dopo Luca Propato, 35 anni, il giovane residente a Carpiano (Milano) che nella tarda serata di domenica 27 ottobre tornava a casa in sella al suo scooter Piaggio a tre ruote.

Lo schianto è avvenuto intorno alla mezzanotte sulla strada Sp40 Binasca, all'altezza della rotatoria di Siziano (Pavia) in direzione Melegnano, a pochi chilometri da casa del 35enne. Che in quell'esatto punto di strada provinciale, stando alle primissime ricostruzioni della polizia stradale, per ragioni ancora da chiarire si è frontalmente con un camion, e sarebbe di conseguenza stato poi sbalzato con violenza contro il guardrail a bordo strada.

I soccorritori del 118, intervenuti sul posto con un'ambulanza, un'auto medica e i vigili del fuoco di Milano, non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita: troppo gravi sono state le ferite riportate nel violento impatto frontale con la parte anteriore del mezzo pesante. I sanitari sono stati così costretti a dichiarare il decesso del 35enne, morto pochi minuti dopo l'intervento dei soccorsi e delle forze dell'ordine.

La polizia stradale di Pavia, adesso, è al lavoro per accertare tutte le responsabilità. E dare una spiegazione a una morte assurda, avvenuta dopo una serata di divertimento e allegria.