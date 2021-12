Terremoto, Milano è zona a rischio sismico? “Dal 2014 è stata riclassificata zona 3, prima era 4” Il terremoto nella Bergamasca avvertito ieri a Milano risolleva una questione: in quale zona di rischio sismico si trova il capoluogo lombardo? Nel 2014 c’è stata una nuova riclassificazione.

A cura di Francesco Loiacono

"Milano non è una zona sismica". È una sorta di mantra che i cittadini milanesi conoscono bene e si ripetono spesso quando accadono terremoti in altre parti d'Italia. Ieri mattina, però, questo mantra ha vacillato: esattamente un anno dopo il "più forte terremoto degli ultimi 500 anni" (con epicentro nella vicina Trezzano sul Naviglio), un altro sisma di magnitudo 4.4, questa volta localizzato a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo, ha fatto letteralmente tremare la città. Non si sono registrati per fortuna danni (né a Milano né altrove), ma nel capoluogo lombardo alcune persone sono scese in strada per lo spavento, alcune scuole sono state evacuate e i vigili del fuoco hanno effettuato controlli su diversi edifici, per verificarne la stabilità.

L'assessore Maran: Milano è stata riclassificata come zona sismica 3

Il fenomeno naturale e la preoccupazione di molti cittadini hanno spinto l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran a condividere su Facebook una sua considerazione: "Questa mattina (ieri, ndr) la scossa di terremoto é stata forte ma forse anche così rapida da non lasciarci il tempo di pensare. Un po' anche perché siamo cresciuti con una nozione imparata a scuola: Milano non è zona sismica. In realtà – ha puntualizzato Maran – non è esattamente cosi: nel 2014 la nostra città è stata riclassificata come zona sismica 3, cioè in una scala di rischio decrescente viene indicato un basso rischio ma comunque superiore alle zone classificate a 4″.

La zona 3, secondo l'ultima riclassificazione in materia, è una zona a rischio "medio basso": comprende alcuni territori di Lombardia, Toscana, Liguria e Piemonte. In Italia sono invece in zona 1 (rischio sismico alto) il Friuli Venezia Giulia, l'Abruzzo, l'Umbria, il Molise, la Campania e la Sicilia, mentre sono in zona 2 (rischio sismico medio alto) l'Emilia Romagna, il Lazio, le Marche, la Puglia e la Basilicata. Analizzando nello specifico la Città metropolitana di Milano, si vede come vi siano anche alcuni comuni (ad Ovest del capoluogo lombardo), classificati in zona 4, ossia a bassissima sismicità.

Per Maran essere consci della zona sismica in cui si trova Milano deve portare alla consapevolezza sia che "per quanto rari", fenomeni come quello avvertito ieri possano accadere, sia che è necessario "impostare gli interventi edilizi anche per affrontare al meglio questo problema". L'assessore ha quindi ricordato che il bonus edilizio del 110 per cento non è solamente energetico, ma vale anche per l'adeguamento sismico.